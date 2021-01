Milano, bimbo travolto sulle strisce da un furgone pirata e trascinato per diversi metri (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un bimbo travolto da un furgone e trascinato per alcuni metri: è la cronaca di un incidente stradale in zona Corvetto, a Milano, in seguito al quale il conducente si sarebbe dato alla fuga. Secondo quanto emerso, il piccolo sarebbe stato investito mentre attraversava le strisce pedonali. Incidente a Milano: bimbo investito e trascinato per metri L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 17 di martedì scorso, riporta Il Giorno, all’angolo tra piazzale Rosa e viale Omero. Secondo le prime informazioni, il bimbo sarebbe stato investito da un furgone mentre si trovava sulle strisce pedonali. Immediato l’intervento dei soccorsi, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Unda unper alcuni: è la cronaca di un incidente stradale in zona Corvetto, a, in seguito al quale il conducente si sarebbe dato alla fuga. Secondo quanto emerso, il piccolo sarebbe stato investito mentre attraversava lepedonali. Incidente ainvestito eperL’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 17 di martedì scorso, riporta Il Giorno, all’angolo tra piazzale Rosa e viale Omero. Secondo le prime informazioni, ilsarebbe stato investito da unmentre si trovavapedonali. Immediato l’intervento dei soccorsi, ...

