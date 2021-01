Meteo bizzarro da non credere | neve di tutti i colori più strani

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 28 gennaio 2021)conosciamo ladi colore bianco e quasicredono che laabbia unicamente questo colore. Ma non è sempre così, e dipende dalla genesi del fiocco di. La condensazione dell’umidità in una goccia d’acqua o in un fiocco necessita sempre di particelle di vari tipi di aerosol. Lasabbiosa, che in taluni cade in montagna con forte sciroccoUn tipico esempio è quello che si verifica in presenza di pulviscolo sahariano sospeso in atmosfera, portato dal forte scirocco, che dà origine alla cosiddettarosata o rossa. Larossa è più facile che possa cadere in montagna, ma talvolta ha coinvolto anche aree di pianura sul Nord Italia come nel 2004 e 2018. Larossa possa considerarla come l’altra faccia ...