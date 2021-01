Lemmetti | in tre anni 1 9 mld investimenti | ai trasporti 950 mln

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – Ammontano a oltre 1,9 miliardi le risorse per glinel triennio 2021-23 contenuti nel bilancio del Comune di Roma. A rendere noti questi numeri, stamani, e’ stato l’assessore al Bilancio di Roma Capitale, Gi, nel corso del suo intervento di apertura della sessione dell’Assemblea Capitolina dedicata all’approvazione del bilancio di previsione 2021-23. Nello specifico, ha chiarito, “per la mobilita’ andranno 950 milioni in tre, in aumento di 250 milioni rispetto al previsionale 2020 e alla manutenzione e alla grande viabilita’ vanno 47 milioni nel triennio.” “Tra i principali interventi abbiamo 400 milioni per i lavori di armamento, adeguamento elettrico e per le scale mobili per le linee metro, 150 per l’acquisto di nuovi autobus, 159 per 50 nuovi tram, ...