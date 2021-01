In fiamme una legnaia a Cravanzana: terminate le operazioni di spegnimento (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cravanzana In fiamme una legnaia in via Ferrera, la strada che dal centro dell'abitato conduce al versante affacciato sulla valle Bormida: il rogo è divampato nelle prime ore della serata di oggi, ... Leggi su gazzettadalba (Di giovedì 28 gennaio 2021)Inunain via Ferrera, la strada che dal centro dell'abitato conduce al versante affacciato sulla valle Bormida: il rogo è divampato nelle prime ore della serata di oggi, ...

Ultime Notizie dalla rete : fiamme una Bus a fuoco in via Casilina a Tor Vergata: le fiamme distruggono la vettura Fanpage.it In fiamme deposito nel Cosentino, intossicato operaio

(ANSA) – CASTROVILLARI, 28 GEN – Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti è scoppiato all’interno di un magazzino di un’azienda a Castrovillari. Un operaio è rimasto intossicato nel tent ...

Capanno in fiamme, paura questa sera a Salto di Fondi

Nella struttura, adibita a ricovero estivo, e presumibilmente occupata da senzatetto, veniva rinvenuta una bombola di GPL che alimentava un piccolo piano cottura ...

