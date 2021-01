Il leader dei Proud Boys, Henry Tarrio, è stato un informatore dell'Fbi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il leader del gruppo di estrema destra Proud Boys, Henry Tarrio detto ‘Enrique’, arrestato a Washington due giorni prima dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, precedentemente lavorava sotto copertura come informatore delle forze dell’ordine e ha collaborato con gli investigatori dopo essere stato accusato di frode nel 2012. È quanto risulta da documenti giudiziari, in particolare dalla trascrizione di un’udienza del 2014 presso una Corte federale in Florida. Il gruppo Proud Boys è stato fra i principali ‘agitatori’ durante l’assalto al Congresso e si scaglia contro il cosiddetto ‘deep State’ e contro l’attuale sistema di governo, per cui le ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildel gruppo di estrema destradetto ‘Enrique’, arrea Washington due giorni prima’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, precedentemente lavorava sotto copertura comee forze’ordine e ha collaborato con gli investigatori dopo essereaccusato di frode nel 2012. È quanto risulta da documenti giudiziari, in particolare dalla trascrizione di un’udienza del 2014 presso una Corte federale in Florida. Il gruppofra i principali ‘agitatori’ durante l’assalto al Congresso e si scaglia contro il cosiddetto ‘deep State’ e contro l’attuale sistema di governo, per cui le ...

