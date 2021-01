F1, James Allison: “Le regole del Mondiale 2021 sono diverse e abbiamo dovuto tener conto di aspetti complicati” (Di giovedì 28 gennaio 2021) In una lunga intervista concessa ad Autosport, il direttore tecnico della Mercedes James Allison ha fatto il punto della situazione circa le regole tecniche del Mondiale 2021 di F1. A detta del tecnico britannico, infatti, le modifiche che vi saranno sulle monoposto di quest’anno non saranno così trascurabili e, anche se da regolamento alcune parti essenziali non potranno essere toccate rispetto a quelle del 2020 (il telaio ad esempio), vi potrebbero essere delle differenze sostanziali. “Le regole 2021 sono molto diverse rispetto alla stagione precedente ed il lavoro che abbiamo dovuto affrontare è stato molto ampio. L’aspetto più difficile è stato interpretare i quattro cambiamenti aerodinamici per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) In una lunga intervista concessa ad Autosport, il direttore tecnico della Mercedesha fatto il punto della situazione circa letecniche deldi F1. A detta del tecnico britannico, infatti, le modifiche che vi saranno sulle monoposto di quest’anno non saranno così trascurabili e, anche se da regolamento alcune parti essenziali non potranno essere toccate rispetto a quelle del 2020 (il telaio ad esempio), vi potrebbero essere delle differenze sostanziali. “Lemoltorispetto alla stagione precedente ed il lavoro cheaffrontare è stato molto ampio. L’aspetto più difficile è stato interpretare i quattro cambiamenti aerodinamici per il ...

