Elden Ring novità a breve? Lo suggerisce Jeff Grubb

Nuove notizie su Elden Ring dovrebbero arrivare presto, come ha suggerito il giornalista di Venture Beat Jeff Grubb. I fan hanno atteso a lungo nuovi dettagli sull'attesissimo titolo di From Software e potrebbero essere in arrivo nuove informazioni sull'action-RPG. In risposta a un post su Twitter dell'insider "Nibel" entusiasta del titolo, il giornalista di Venture Beat ha risposto che "presto andrà sulla luna", suggerendo nuove notizie imminenti.

