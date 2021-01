Dzeko-Sanchez, Marani: “Trattativa tutta in favore dell’Inter” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport 24, ha commentato il possibile scambio Dzeko-Sanchez tra Roma e Inter: “Ad oggi Dzeko rappresenta un problema in casa giallorossa, questo è evidente, una situazione che si è protratta probabilmente per troppo tempo, dalla scorsa estate. È chiaro che per la Roma la cessione del bosniaco rappresenti una dolorosa rinuncia, ma è inevitabile per le condizioni cui si è arrivati. Nel momento in cui Conte riuscisse a inserire bene in rosa il bosniaco rappresenterebbe un notevole passo in avanti per lo scudetto. La Trattativa, a mio modo di vedere, sarebbe tutta in favore dell’Inter“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Matteo, vice-direttore di Sky Sport 24, ha commentato il possibile scambiotra Roma e Inter: “Ad oggirappresenta un problema in casa giallorossa, questo è evidente, una situazione che si è protratta probabilmente per troppo tempo, dalla scorsa estate. È chiaro che per la Roma la cessione del bosniaco rappresenti una dolorosa rinuncia, ma è inevitabile per le condizioni cui si è arrivati. Nel momento in cui Conte riuscisse a inserire bene in rosa il bosniaco rappresenterebbe un notevole passo in avanti per lo scudetto. La, a mio modo di vedere, sarebbein“. SportFace.

