Diffida al Governo per chiedere equa distribuzione risorse finanziarie aderisce anche il Comune di Crotone. Incontro tra i Sindaci Abramo e Voce (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non siamo cittadini di serie B e vogliamo lo stesso trattamento economico previsto per gli altri Comuni del Nord Italia affinché i cittadini meridionali non si sentano figli di un “Dio Minore”. L’iniziativa è stata avanzata dal Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. All’iniziativa non si è fatta attendere la partecipazione del Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. Attraverso un comunicato stampa, si afferma che: “anche il Comune di Crotone aderisce alla battaglia per una più equa distribuzione delle risorse da parte del Governo promossa dal Comune di Catanzaro”. È quanto hanno concordato Sergio Abramo e Vincenzo Voce nel corso di un ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non siamo cittadini di serie B e vogliamo lo stesso trattamento economico previsto per gli altri Comuni del Nord Italia affinché i cittadini meridionali non si sentano figli di un “Dio Minore”. L’iniziativa è stata avanzata dal Sindaco di Catanzaro, Sergio. All’iniziativa non si è fatta attendere la partecipazione del Sindaco di, Vincenzo. Attraverso un comunicato stampa, si afferma che: “ildialla battaglia per una piùdelleda parte delpromossa daldi Catanzaro”. È quanto hanno concordato Sergioe Vincenzonel corso di un ...

