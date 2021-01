Coronavirus in Umbria, la mappa al 28 gennaio: tutti i dati comune per comune (Di giovedì 28 gennaio 2021) Altri 369 casi di Coronavirus (quindi 46 in meno rispetto ai 415 di ieri ) sono stati registrati oggi (giovedì 28 gennaio) in Umbria, dove diventano così 35.194 le persone risultate contagiate dal ... Leggi su perugiatoday (Di giovedì 28 gennaio 2021) Altri 369 casi di(quindi 46 in meno rispetto ai 415 di ieri ) sono stati registrati oggi (giovedì 28) in, dove diventano così 35.194 le persone risultate contagiate dal ...

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Coronavirus #Umbria, 369 nuovi casi e 4 morti: il bollettino - emanuelmme1 : RT @PerugiaToday: Coronavirus in Umbria, la mappa al 28 gennaio: tutti i dati comune per comune - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa al 28 gennaio: tutti i dati comune per comune - Adnkronos : #Coronavirus #Umbria, 369 nuovi casi e 4 morti: il bollettino - VivereGubbio : Coronavirus Umbria, i positivi attuali: dal -5 di Norcia, Orvieto e Spoleto al +64 di Perugia (che supera i 1.300),… -