Casnigo | aggredisce i carabinieri durante un controllo | 33enne arrestato

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Quando i militari l’hanno fermato per unha perso la testa, cercando di scappare di far sparire una busta che conteneva della sostanza stupefacente. Nel tentativo di fuga ha aggredito iche gli avevano intimato l’alto. Per questo unresidente a Clusone ma di origini marocchine è statomartedì 26 gennaio con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio. L’uomo, disoccupato e con precedenti penali, ha incrociato i militari a, in località “Ponte del Costone”. Alla vista deisi sarebbe subito agitato e all’atto delha cercato di fuggire. Dopo aver spintonato le forze dell’ordine, ha tentato di liberarsi di una busta di plastica bianca che – recuperata da ...