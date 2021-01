Aurora Ramazzotti, è polemica contro i Dpcm? “Quando si poteva ancora fare” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aurora Ramazzotti ha pubblicato un post su IG che è stato interpretato come polemico e nostalgico verso un passato nemmeno troppo lontano La figlia di Michelle Hunziker ed il celebre cantautore si è sempre distinta sui social per il suo essere una persona riflessiva e profonda. Tanti i temi che ha proposto in questi anni, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 28 gennaio 2021)ha pubblicato un post su IG che è stato interpretato come polemico e nostalgico verso un passato nemmeno troppo lontano La figlia di Michelle Hunziker ed il celebre cantautore si è sempre distinta sui social per il suo essere una persona riflessiva e profonda. Tanti i temi che ha proposto in questi anni, L'articolo proviene da Leggilo.org.

ssssunflowerrrr : Tipo guardavo le storie di aurora Ramazzotti che parlava scioccata delle sue scoperte quando bho in realtà io le ho… - Giuliet86635125 : @_SallyMay_ @pazzeskahmilano Tommy parlando con Stefy e MTR poco tempo fa,ha detto che Salemi cerca coppiare luì in… - DSpettacolo : Aurora Ramazzotti, rispondendo ad alcune domande nella stories di Instagram, ha raccontato della sua adolescenza e… - STYVLEVS94 : Ma ad Aurora ramazzotti quanto fischieranno le orecchie che viene sempre tirato in mezzo il suo rapporto con Tommas… - rosixcocoo : Ame ormai se non parlate di Aurora Ramazzotti una volta al giorno morite interiormente -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti: «La psicoterapia, che mi ha aiutato tanto» Vanity Fair Italia Aurora Ramazzotti: “Ho sofferto la cattiveria della gente, la psicoterapia mi ha aiutata tanto”

Aurora Ramazzotti non esita a raccontarsi anche tramite social. La 24enne ha rivelato ai suoi fan di aver sofferto molto “la cattiveria della gente” di cui sin da piccola ha dovuto subire pressioni pe ...

Aurora Ramazzotti: «La psicoterapia, che mi ha aiutato tanto»

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è tornata a raccontarsi sui sociali, spiegando: «Ho sofferto la cattiveria e la falsità della gente, e i continui paragoni. Ma ho solo da ringraziare ...

Aurora Ramazzotti non esita a raccontarsi anche tramite social. La 24enne ha rivelato ai suoi fan di aver sofferto molto “la cattiveria della gente” di cui sin da piccola ha dovuto subire pressioni pe ...La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è tornata a raccontarsi sui sociali, spiegando: «Ho sofferto la cattiveria e la falsità della gente, e i continui paragoni. Ma ho solo da ringraziare ...