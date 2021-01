UFC – Marvin Vettori contro Darren Till in Aprile! (Di mercoledì 27 gennaio 2021) UFC – Marvin Vettori sembra ad un passo dal coronare il suo desiderio di sfidare l’inglese Darren Till per definire il prossimo vero contendente al titolo dei pesi medi. Non solo, in ballo c’è anche la corona di miglior peso medio delle MMA europee, titolo simbolico, ma che Marvin vorrebbe reclamare. Insomma siamo ai dettagli, l’accordo verbale sembra raggiunto e si aspetta solo l’annuncio ufficiale. Secondo il reporter di ESPN Brett Okamoto l’attesissimo combattimento tra Till e Vettori si svolgerà il 10 Aprile, in una location ancora da definire, come main event di una UFC Fight Night. Tra l’altro questa fight avrà luogo una settimana prima della già annunciata battaglia tra Robert Whittaker e Paulo Costa. Quindi una sorta di torneo che per molti determinerà i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) UFC –sembra ad un passo dal coronare il suo desiderio di sfidare l’ingleseper definire il prossimo vero contendente al titolo dei pesi medi. Non solo, in ballo c’è anche la corona di miglior peso medio delle MMA europee, titolo simbolico, ma chevorrebbe reclamare. Insomma siamo ai dettagli, l’accordo verbale sembra raggiunto e si aspetta solo l’annuncio ufficiale. Secondo il reporter di ESPN Brett Okamoto l’attesissimo combattimento trasi svolgerà il 10 Aprile, in una location ancora da definire, come main event di una UFC Fight Night. Tra l’altro questa fight avrà luogo una settimana prima della già annunciata battaglia tra Robert Whittaker e Paulo Costa. Quindi una sorta di torneo che per molti determinerà i ...

