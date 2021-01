Traffico Roma del 27-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e buon mercoledì 27 gennaio in redazione Massimo pesca il momento abbiamo coda per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra il bivio per la A24 è la Casilina le percussioni naturalmente sulla diramazioneSud dove si stanno formando code per entrare sul raccordo senza cosa in via di Tor Bella Monaca Anche qui si sta in fila di raccordo anulare prime code poi non entrate in città sul tratto Urbano della A24 dall’uscita della Palmiro Togliatti alla tangenziale est attenzione e poi sulla-fiumicino per i lavori in corso sul viadotto della Magliana è da ieri sera è chiusa la carreggiata in direzione di Fiumicino tra via del pattinaggio e via della Magliana Si transita invece su carreggiata di tutta in direzione centro al momento Poi a oralità 20 sulla via Aurelia dal bivio per la ...