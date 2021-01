Torino, sindaca Appendino condannata per i fatti di piazza San Carlo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Torino, Chiara Appendino condannata a 1 anno e 5 mesi per il caso in occasione della finale di Champions del 2017 Con l’accusa di lesioni, disastro e omicidio colposo, la sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata a un anno e sei mesi in primo grado. “È una decisione che accetto e rispetto, anche per il ruolo che rivesto” ha scritto in un lungo post su Facebook. Con lei condannate altre quattro persone. Si dice comunque amareggiata la sindaca che ricorrerà in appello. La Appendino alla fine del messaggio invita ad aprire una discussione sul ruolo dei sindaci, “sui rischi e sulle responsabilità a cui sono esposti”. Ha spiegato che la giudice che ha deciso la condanna è la stessa che ha provveduto a indicare ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 27 gennaio 2021), Chiaraa 1 anno e 5 mesi per il caso in occasione della finale di Champions del 2017 Con l’accusa di lesioni, disastro e omicidio colposo, ladiChiaraè stataa un anno e sei mesi in primo grado. “È una decisione che accetto e rispetto, anche per il ruolo che rivesto” ha scritto in un lungo post su Facebook. Con lei condannate altre quattro persone. Si dice comunque amareggiata lache ricorrerà in appello. Laalla fine del messaggio invita ad aprire una discussione sul ruolo dei sindaci, “sui rischi e sulle responsabilità a cui sono esposti”. Ha spiegato che la giudice che ha deciso la condanna è la stessa che ha provveduto a indicare ...

