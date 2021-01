“Spencer”: le prime immagini dal set. Kristen Stewart è Lady D (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono state condivise le foto dell’attrice nei panni della Principessa Diana Sono state rilasciate dal settimanale USA, Variety, le prime fotodell’attrice Kristen Stewart nei panni di Lady D per il film “Spencer”. La pellicola è diretta dal regista a cileno Pablo Larrain ed è stata scritta dal creatore della serie tv “Peaky Blinders” Steven Knight. Il film si concentra sull’ultimo fine settimana di Lady D come moglie di Carlo, prima di decidere di lasciarlo e di abbandonare la tenuta di Sandringham nel Norfolk. L’attrice, testimonial Chanel, 30 anni è stata protagonista di “Twilight” e ha già interpretato un biopic, l’anno scorso, con il film “Seberg”. Kristen Stewart has made her debut as Princess Diana. #Spencer ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono state condivise le foto dell’attrice nei panni della Principessa Diana Sono state rilasciate dal settimanale USA, Variety, lefotodell’attricenei panni diD per il film “”. La pellicola è diretta dal regista a cileno Pablo Larrain ed è stata scritta dal creatore della serie tv “Peaky Blinders” Steven Knight. Il film si concentra sull’ultimo fine settimana diD come moglie di Carlo, prima di decidere di lasciarlo e di abbandonare la tenuta di Sandringham nel Norfolk. L’attrice, testimonial Chanel, 30 anni è stata protagonista di “Twilight” e ha già interpretato un biopic, l’anno scorso, con il film “Seberg”.has made her debut as Princess Diana. #...

