Shoah | Mattarella | ‘consenso a dittatori non attenua loro colpe | dare a eventi vero nome**

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “La circostanza che itrovino nellepopolazioni, per qualche tempo, larga approvazione e ampio consenso nonper nulla la responsabilità morale e storica deimisfatti. Un crimine, e un crimine contro l’umanità, resta tale, anche se condiviso da molti, aggiungendo alla infamia la colpa di aver trascinano in essa numerosi altri”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della Memoria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “La Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza, ha cancellato le ignominie della dittatura. Ma non intende dimenticarle. Non vanno dimenticate. Per questa ragione la ...Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Auschwitz, che simboleggia e riassume tutto l’orrore e la lucida follia del totalitarismo nazista, racchiude in sè i termini di un tragico paradosso: ...