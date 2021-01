Scuola | Roma punta su licei e tempo pieno

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tutti appassionati di matematica e greco, i ragazzi di, mentre i piccoli scelgono di restare atutto il pomeriggio. I dati del Lazio spiccano infatti in tutta Italia con i record di ...

virginiaraggi : È inaccettabile quanto accaduto oggi a Roma nella scuola Federico Caffè di Monteverde. Alcuni hacker si sono inseri… - riotta : La Scuola di Giornalismo Luiss @Zeta_Luiss e @LuissDataLab sono lieti di accogliere a Roma nel campus il senatore… - ale_oro_9 : RT @virginiaraggi: È inaccettabile quanto accaduto oggi a Roma nella scuola Federico Caffè di Monteverde. Alcuni hacker si sono inseriti du… - ferdisantoro : RT @virginiaraggi: È inaccettabile quanto accaduto oggi a Roma nella scuola Federico Caffè di Monteverde. Alcuni hacker si sono inseriti du… - agostinobarbera : RT @virginiaraggi: È inaccettabile quanto accaduto oggi a Roma nella scuola Federico Caffè di Monteverde. Alcuni hacker si sono inseriti du… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Roma

Leggo.it

“Scuola in presenza” anche in zona rossa. Lettera aperta dei genitori della scuole medie di Lainate, Rho e Nerviano diretta al presidente Conte, alla ministra Azzolina, al presidente della Lombardia F ...Tante iniziative nella Tuscia viterbese per "Il Giorno della memoria", la ricorrenza che il 27 gennaio di ogni anno celebra la liberazione (1945) dei campi di sterminio ...