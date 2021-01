Salvini apre uno spiraglio: "Via Conte, poi ragioniamo del resto..." (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La mossa a sorpresa di Matteo Salvini arriva quasi casualmente, durante una manifestazione per prolungare il blocco delle cartelle esattoriali: “Al presidente Mattarella diremo no al reincarico a Conte. Quando non ci sarà più lui a Palazzo Chigi ragioneremo di tutto il resto”. E poi: “Se Conte non avrà i numeri, come non li avrà, siamo disponibili a discutere di temi reali. Noi siamo curiosi e pronti a dialogare con tutti”. Affermazioni condite dal refrain del voto “via maestra per tutto il centrodestra”. Ma che in queste ore in cui ogni sillaba passa ai raggi X viene letta nei palazzi romani come uno spiraglio verso il governo di salvezza nazionale. Peraltro confermato dalla capogruppo forzista alla Camera Mariastella Gelmini: “Il centrodestra non è un partito unico, ma nei giorni scorsi anche da ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La mossa a sorpresa di Matteoarriva quasi casualmente, durante una manifestazione per prolungare il blocco delle cartelle esattoriali: “Al presidente Mattarella diremo no al reincarico a. Quando non ci sarà più lui a Palazzo Chigi ragioneremo di tutto il”. E poi: “Senon avrà i numeri, come non li avrà, siamo disponibili a discutere di temi reali. Noi siamo curiosi e pronti a dialogare con tutti”. Affermazioni condite dal refrain del voto “via maestra per tutto il centrodestra”. Ma che in queste ore in cui ogni sillaba passa ai raggi X viene letta nei palazzi romani come unoverso il governo di salvezza nazionale. Peraltro confermato dalla capogruppo forzista alla Camera Mariastella Gelmini: “Il centrodestra non è un partito unico, ma nei giorni scorsi anche da ...

Il leader leghista "pronto a dialogare con tutti", anche se il voto è la via maestra. Toti spinge per la maggioranza Ursula ...

Conte: governo di salvezza nazionale

Crisi di governo al buio. Il premier Conte, salito al Colle alle 12, è stato 30 minuti a colloquio con Mattarella e si è dimesso per poi recarsi dai presidenti di Senato e ...

