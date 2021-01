Roma, si apre un’altra voragine, stavolta tocca a Torpignattara: strada chiusa (FOTO) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) un’altra voragine sulle strade di Roma. stavolta è successo lungo la Via Casilina in corrispondenza di Via Vibio Sequestre tra Torpignattara e Pigneto. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico veicolare in direzione centro. Sul posto, dalle ore 15.00, sono presenti diverse pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. Pochi giorni fa la voragine a Centocelle L’ultimo precedente di un caso analogo risale a circa una settimana fa. In quella circostanza era stato addirittura sfiorato il dramma: la buca si era aperta proprio sotto le ruote di una Opel che aveva rischiato di “sprofondare”. Nella circostanza, crollando, la strada ha causato un cratere di quasi 10 metri. Soltanto per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021)sulle strade diè successo lungo la Via Casilina in corrispondenza di Via Vibio Sequestre trae Pigneto. Laè stata momentaneamenteal traffico veicolare in direzione centro. Sul posto, dalle ore 15.00, sono presenti diverse pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale diCapitale. Pochi giorni fa laa Centocelle L’ultimo precedente di un caso analogo risale a circa una settimana fa. In quella circostanza era stato addirittura sfiorato il dramma: la buca si era aperta proprio sotto le ruote di una Opel che aveva rischiato di “sprofondare”. Nella circostanza, crollando, laha causato un cratere di quasi 10 metri. Soltanto per ...

