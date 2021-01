Poker alla Spal, Juve in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter (Di mercoledì 27 gennaio 2021) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus batte la Spal 4-0 e si regala la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Pirlo opta per il turnover e così in campo, insieme al veterano Buffon, ci sono anche i giovani Dragusin e Fagioli mentre Marino, tecnico della Spal, dimostra di volersela giocare pur pensando al campionato. Il primo tempo, però, è tutto di marca Juventina con Frabotta che al 5? sfiora la rete con un diagonale di sinistro che esce di poco, poi al 8? è Morata a tentare la fortuna con un destro da fuori che Berisha devia in angolo. Al 14? ecco l'episodio che spacca il match: Rabiot entra in area, Vicari lo affronta e il francese va a terra. Per l'arbitro è simulazione con conseguente giallo per lo Juventino, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Lantus batte la4-0 e si regala ladil'. Pirlo opta per il turnover e così in campo, insieme al veterano Buffon, ci sono anche i giovani Dragusin e Fagioli mentre Marino, tecnico della, dimostra di volersela giocare pur pensando al campionato. Il primo tempo, però, è tutto di marcantina con Frabotta che al 5? sfiora la rete con un diagonale di sinistro che esce di poco, poi al 8? è Morata a tentare la fortuna con un destro da fuori che Berisha devia in angolo. Al 14? ecco l'episodio che spacca il match: Rabiot entra in area, Vicari lo affronta e il francese va a terra. Per l'arbitro è simulazione con conseguente giallo per lontino, ma ...

