Pirlo: “La Coppa Italia è un nostro obiettivo. Juve B? Scelta giusta per far crescere i giovani” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo il poker rifilato alla Spal, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Il nostro obiettivo era passare il turno e lo abbiamo fatto contro una squadra che fa bene sia in Coppa che in campionato. Era importante affrontarla con convinzione e lo abbiamo fatto dal primo minuto”. Come si affronteranno queste partite ravvicinate?“E’ dall’inizio della stagione che abbiamo impegni ravvicinati. Ormai abbiamo preso l’abitudine. Sappiamo che ci saranno partite importanti. Sabato giocheremo a Genova con la Samp e ci concentriamo alla gara di Marassi”. Buffon può giocare ancora un anno?“Lo speriamo. Sta bene, sta dimostrando tutti i giorni che può giocare ancora a calcio e siamo tutti contenti se lo farà ancora”. Tanti giovani Italiani ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo il poker rifilato alla Spal, il tecnico dellantus Andreaha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Ilera passare il turno e lo abbiamo fatto contro una squadra che fa bene sia inche in campionato. Era importante affrontarla con convinzione e lo abbiamo fatto dal primo minuto”. Come si affronteranno queste partite ravvicinate?“E’ dall’inizio della stagione che abbiamo impegni ravvicinati. Ormai abbiamo preso l’abitudine. Sappiamo che ci saranno partite importanti. Sabato giocheremo a Genova con la Samp e ci concentriamo alla gara di Marassi”. Buffon può giocare ancora un anno?“Lo speriamo. Sta bene, sta dimostrando tutti i giorni che può giocare ancora a calcio e siamo tutti contenti se lo farà ancora”. Tantini ...

