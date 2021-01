Piazza San Carlo, le difese: “Annullare processo”. Ma il giudice respinge la richiesta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gli avvocati della difesa nel processo per i fatti di Piazza San Carlo chiedono l’annullamento del procedimento, nel quale è indagata anche la sindaca Chiara Appendino e per cui è attesa oggi la sentenza. A sollevare la questione di nullità il legale Paolo Pacciani, difensore di Enrico Bertoletti, progettista dell’evento, che ha chiesto di Annullare l’atto di chiusura delle indagini preliminari lamentando il “deposito intempestivo” di alcuni atti, che la procura aveva recuperato da un altro fascicolo solo lo scorso dicembre e messo a disposizione delle difese. L’avvocato Simona Grabbi, difensore dell’ex questore Angelo Sanna, si è associata alla richiesta mentre l’avvocato Luigi Chiappero, difensore di Chiara Appendino, si è rimesso alla decisione del ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gli avvocati della difesa nelper i fatti diSanchiedono l’annullamento del procedimento, nel quale è indagata anche la sindaca Chiara Appendino e per cui è attesa oggi la sentenza. A sollevare la questione di nullità il legale Paolo Pacciani, difensore di Enrico Bertoletti, progettista dell’evento, che ha chiesto dil’atto di chiusura delle indagini preliminari lamentando il “deposito intempestivo” di alcuni atti, che la procura aveva recuperato da un altro fascicolo solo lo scorso dicembre e messo a disposizione delle. L’avvocato Simona Grabbi, difensore dell’ex questore Angelo Sanna, si è associata allamentre l’avvocato Luigi Chiappero, difensore di Chiara Appendino, si è rimesso alla decisione del ...

repubblica : Roma, morto clochard a Piazza San Pietro: è il decimo decesso in 3 mesi - LuigiBrugnaro : Alle spalle di Piazza San Marco, un altro gioiello di #Venezia: i Giardini Reali ?? Recentemente restaurati, sono to… - vocedelpatriota : Piazza San Carlo, Liardo (FdI): Torino aspetta ancora una targa per le vittime di quella notte - alessiabaisi : RT @ZonaRosaPisa: ? SGOMBERO IN CORSO ? Le FDO stanno sgomberando la #LimonaiaZonaRosa a #Pisa. In mezzo ad un'emergenza sanitaria, la pri… - Roma_Amore_Mio : Roma, Piazza San Pietro 'Noleggiatrice di seggiolini pieghevoli' per i pellegrini. Inizi del 900 -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza San Caffè, botteghe e vetrine chiuse: piazza San Marco diventa fantasma La Nuova Venezia Il salotto di San Pancrazio Per piazza Indipendenza scatta il «restyling» totale

L’avvio il 25 gennaio della riqualificazione dei sottoservizi ha iniziato il rifacimento della piazza principale di San Pancrazio, la grande frazione di Palazzolo. LA PIAZZA dove confluiscono via Mila ...

Piazza San Carlo, le difese chiedono la nullità del processo: in giornata attesa la sentenza

A Palazzo di Giustizia arrivata anche la sindaca Appendino, per la quale il pm Pacileo ha chiesto un anno e otto mesi ...

L’avvio il 25 gennaio della riqualificazione dei sottoservizi ha iniziato il rifacimento della piazza principale di San Pancrazio, la grande frazione di Palazzolo. LA PIAZZA dove confluiscono via Mila ...A Palazzo di Giustizia arrivata anche la sindaca Appendino, per la quale il pm Pacileo ha chiesto un anno e otto mesi ...