Per la morte di Tiziana Cantone si indaga anche per omicidio. "iPhone usato dopo il sequestro" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ipotizza anche l’omicidio la Procura di Napoli Nord in relazione al caso di Tiziana Cantone, la 31enne di Mugnano di Napoli morta il 13 settembre 2016, dopo la diffusione online di video privati che la ritraevano. La ragazza si sarebbe tolta la vita, almeno stando alla versione ufficiale emersa dalle indagini effettuate dopo il fatto dai carabinieri e dallo stesso ufficio giudiziario, impiccandosi in un’abitazione di Mugnano di Napoli. Il nuovo fascicolo è stato aperto dal sostituto procuratore Giovanni Corona alla luce delle risultanze investigative consegnate all’ufficio inquirente di coordinato dal procuratore Francesco Greco dall’Emme-Team, il pool di consulenti statunitensi incaricato dalla madre della ragazza determinata a fare piena luce sulla vicenda. E grazie alle indagini dei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ipotizzal’la Procura di Napoli Nord in relazione al caso di, la 31enne di Mugnano di Napoli morta il 13 settembre 2016,la diffusione online di video privati che la ritraevano. La ragazza si sarebbe tolta la vita, almeno stando alla versione ufficiale emersa dalle indagini effettuateil fatto dai carabinieri e dallo stesso ufficio giudiziario, impiccandosi in un’abitazione di Mugnano di Napoli. Il nuovo fascicolo è stato aperto dal sostituto procuratore Giovanni Corona alla luce delle risultanze investigative consegnate all’ufficio inquirente di coordinato dal procuratore Francesco Greco dall’Emme-Team, il pool di consulenti statunitensi incaricato dalla madre della ragazza determinata a fare piena luce sulla vicenda. E grazie alle indagini dei ...

