Juve Stabia-Casertana, le ultime su formazione e dove vederla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Juve Stabia-Casertana è il match di recupero della diciassettesima giornata di campionato del girone C, al Romeo Menti il calcio d'inizio del derby è fissato alle 15.00. Il momento della Juve Stabia La Juve Stabia occupa l'ultima posizione play-off disponibile, ossia il decimo posto. Sono numerose le squadre in agguato alle spalle di campani e dunque è importante riprendere il passo di inizio stagione per mantenersi stabilmente nella prima metà di classifica. Nell'ultima uscita di campionato la Juve Stabia è uscita sconfitta dalla trasferta di Monopoli: quattro a due il risultato finale. Gli ospiti trovano immediatamente il doppio vantaggio con Orlando e Berardocco, ma il Monopoli riesce a portarsi in parità e nei minuti finali ...

