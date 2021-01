Inter-Milan 2-1, Conte: “Il loro vantaggio era ingiusto” | VIDEO (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonio Conte, tecnico nerazzurro, soddisfatto per la vittoria in Inter-Milan di Coppa Italia e della conseguente qualificazione alle semifinali del torneo Inter-Milan 2-1, Conte: “Il loro vantaggio era ingiusto” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonio, tecnico nerazzurro, soddisfatto per la vittoria indi Coppa Italia e della conseguente qualificazione alle semifinali del torneo2-1,: “IleraPianeta

Inter : ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle de… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il #DerbyMilano nelle parole del match-winner: Christian Eriksen! ??????? #InterMilan ????… - OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - PianetaMilan : #Pagelle #InterMilan, i voti di @tuttosport: male @soualihomeite - #CoppaItalia #TIMCup #Derby #DerbyMilano… - BratosFrancesco : 'Ti sparo in testa' cit. #Lukaku, un ragazzo notoriamente tranquillo #CoppaItalia #Milan #Inter #Ibrahimovic #Rai… -