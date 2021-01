Il pesce crudo abbassa il colesterolo e regola la pressione del sangue: Quale pesce scegliere (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Nutrirsi bene senza appesantirsi: questa regola d’oro è ancora più valida con l’estate. Cibi freschi e leggeri per non sovraccaricare l’apparato digerente e aiutare l’organismo a contrastare l’afa. Il pesce crudo è un alimento proteico, ricco di vitamine A e D, di minerali, ma soprattutto dei preziosi acidi grassi polinsaturi Omega 3, che hanno potenti effetti benefici sulla circolazione e sul sistema nervoso. Riducono anche il rischio di infarto e di ictus perché combattono la formazione di coaguli nel sangue. Sono sostanze che il nostro corpo non produce, quindi deve assorbirli attraverso l’alimentazione. Senza cottura resta intatto il suo tesoro di nutrienti Nel pesce crudo rimane inalterato il patrimonio nutritivo, ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Nutrirsi bene senza appesantirsi: questad’oro è ancora più valida con l’estate. Cibi freschi e leggeri per non sovraccaricare l’apparato digerente e aiutare l’organismo a contrastare l’afa. Ilè un alimento proteico, ricco di vitamine A e D, di minerali, ma soprattutto dei preziosi acidi grassi polinsaturi Omega 3, che hanno potenti effetti benefici sulla circolazione e sul sistema nervoso. Riducono anche il rischio di infarto e di ictus perché combattono la formazione di coaguli nel. Sono sostanze che il nostro corpo non produce, quindi deve assorbirli attraverso l’alimentazione. Senza cottura resta intatto il suo tesoro di nutrienti Nelrimane inalterato il patrimonio nutritivo, ...

palmina271k : @etuttoilresto Vino bianco, mare, crudo di pesce, tramonto.. Oppure.. Cappuccio biscotti, mare all' alba. - felpaatoo : @NiceTia sushi italiano o sushi americano o cinese che sia, il pesce crudo non lo riesco a mandare giù - NiceTia : @felpaatoo Quello si compra in Italia non è sushi ma riso cotto male con frammenti di pesce crudo e qualche verdura… - rentadashii : @alekseifournier perché boh sarebbe l’ultima cosa che prenderei quando posso mangiare pesce crudo - pvlpetta : ha letteralmente carne al sangue e pesce IN UN PIATTO SOLO dodo come cazzo fai E CONTINUO A VEDERE UN UOVO CRUDO -