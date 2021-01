Governo: Crimi vede capigruppo, al Colle M5S porterà nome Conte (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti del Movimento 5 Stelle, il capo politico Vito Crimi oggi pomeriggio ha avuto un lungo confronto con i capigruppo e vice capigruppo M5S di Camera e Senato. “A questo incontro – riferisce una fonte – ne seguirà anche un secondo nel corso della serata”. I presenti hanno fatto il punto sulla difficile situazione del Paese confermando che “al Quirinale la delegazione del Movimento porterà il nome del presidente Conte, che rappresenta la figura di riferimento e di garanzia in grado di consentire la nascita di un nuovo Governo”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti del Movimento 5 Stelle, il capo politico Vitooggi pomeriggio ha avuto un lungo confronto con ie viceM5S di Camera e Senato. “A questo incontro – riferisce una fonte – ne seguirà anche un secondo nel corso della serata”. I presenti hanno fatto il punto sulla difficile situazione del Paese confermando che “al Quirinale la delegazione del Movimentoildel presidente, che rappresenta la figura di riferimento e di garanzia in grado di consentire la nascita di un nuovo”. L'articolo CalcioWeb.

