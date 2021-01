Foggia, 46enne fermato per l'omicidio di una donna a Orta Nova (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un 46enne bracciante agricolo è stato fermato dalla Procura di Foggia con l'accusa di aver ucciso Tiziana Gentile, una donna di 48 anni, accoltellata alla gola nella serata di ieri nel suo appartamento di Orta Nova, nel Foggiano. Il fermo del 46enne Il legale dell'uomo ha confermato che il 46enne è stato fermato dai carabinieri vicino all'abitazione della vittima. La donna, anch'essa bracciante agricola, era sposata e aveva due figli di 17 e 18 anni. Il movente del delitto non è ancora stato chiarito. "Non ho fatto niente, state sbagliando persona": così si sarebbe difeso l'uomo. "Il mio cliente si dichiara disperatamente innocente - ha detto il suo legale - in caserma ha compiuto ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Unbracciante agricolo è statodalla Procura dicon l'accusa di aver ucciso Tiziana Gentile, unadi 48 anni, accoltellata alla gola nella serata di ieri nel suo appartamento di, nelno. Il fermo delIl legale dell'uomo ha conche ilè statodai carabinieri vicino all'abitazione della vittima. La, anch'essa bracciante agricola, era sposata e aveva due figli di 17 e 18 anni. Il movente del delitto non è ancora stato chiarito. "Non ho fatto niente, state sbagliando persona": così si sarebbe difeso l'uomo. "Il mio cliente si dichiara disperatamente innocente - ha detto il suo legale - in caserma ha compiuto ...

