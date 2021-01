F1, Carlos Sainz fa il suo debutto con la Ferrari: primi giri dello spagnolo a Fiorano con la SF71H (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giorno di prima uscita coi colori del Cavallino Rampante per Carlos Sainz. Alle 9.30 di stamane, a Fiorano, lo spagnolo ha dato il via alla sua esperienza in pista con la Ferrari, lui che è stato ingaggiato per prendere il posto del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, andando a comporre il con il monegasco Charles Leclerc una coppia di piloti interessante, ma di fatto senza iride nel palmarès. primi giri di apprendistato e con la dovuta calma per Carlos, alla guida della SF71H. Da regolamento, infatti, non è concesso in test privati girare con la vettura del 2021, cosa concessa nei test in Bahrain dal 12 al 14 marzo e nei quali comunque il tempo di adattamento sarà molto limitato. Proprio per questo, la scuderia di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giorno di prima uscita coi colori del Cavallino Rampante per. Alle 9.30 di stamane, a, loha dato il via alla sua esperienza in pista con la, lui che è stato ingaggiato per prendere il posto del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, andando a comporre il con il monegasco Charles Leclerc una coppia di piloti interessante, ma di fatto senza iride nel palmarès.di apprendistato e con la dovuta calma per, alla guida della. Da regolamento, infatti, non è concesso in test privati girare con la vettura del 2021, cosa concessa nei test in Bahrain dal 12 al 14 marzo e nei quali comunque il tempo di adattamento sarà molto limitato. Proprio per questo, la scuderia di ...

