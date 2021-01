Covid, la Cina userà tamponi anali per verificare l’infezione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Cina ha iniziato a ricorrere all’uso dei tamponi anali per testare le persone ad alto rischio di contrarre il Covid. A riferirlo è l’emittente televisiva statale China Central Television, che ha interpellato un medico dello Youan Hospital di Pechino, Li Tongzeng, secondo cui il ricorso a questo tipo di test “può aumentare il tasso di rilevamento delle persone contagiate”, in quanto le tracce del virus rimangono più a lungo nel canale rettale rispetto al tratto respiratorio. Una nuova modalità, dunque, per quanto decisamente particolare, ma ritenuta più efficace nella rilevazione del virus. I tamponi anali sono già stati applicati, la scorsa settimana, ai residenti delle aree di Pechino dove si sono verificati casi di contagio accertati, e anche a coloro che si trovano in strutture ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Laha iniziato a ricorrere all’uso deiper testare le persone ad alto rischio di contrarre il. A riferirlo è l’emittente televisiva statale China Central Television, che ha interpellato un medico dello Youan Hospital di Pechino, Li Tongzeng, secondo cui il ricorso a questo tipo di test “può aumentare il tasso di rilevamento delle persone contagiate”, in quanto le tracce del virus rimangono più a lungo nel canale rettale rispetto al tratto respiratorio. Una nuova modalità, dunque, per quanto decisamente particolare, ma ritenuta più efficace nella rilevazione del virus. Isono già stati applicati, la scorsa settimana, ai residenti delle aree di Pechino dove si sono verificati casi di contagio accertati, e anche a coloro che si trovano in strutture ...

