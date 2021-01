Chiara Appendino condannata per la tragedia di piazza San Carlo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AGI - La sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata a 1 anno e 6 mesi , in relazione ai fatti avvenuti in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, quando durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid si scatenò il panico, con un bilancio finale di due vittime e oltre 1.500 feriti. Appendino era imputata di disastro, omicidio e lesioni colpose. Stessa condanna per gli altri cinque imputati: l'ex questore Angelo Sanna, l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana, l'ex presidente di Turismo Torino Maurizio Montagnese e per l'architetto Enrico Bertoletti, che si occupò di parte della progettazione dell'evento. Leggi su agi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AGI - La sindaca di Torinoè stataa 1 anno e 6 mesi , in relazione ai fatti avvenuti inSanil 3 giugno 2017, quando durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid si scatenò il panico, con un bilancio finale di due vittime e oltre 1.500 feriti.era imputata di disastro, omicidio e lesioni colpose. Stessa condanna per gli altri cinque imputati: l'ex questore Angelo Sanna, l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana, l'ex presidente di Turismo Torino Maurizio Montagnese e per l'architetto Enrico Bertoletti, che si occupò di parte della progettazione dell'evento.

HuffPostItalia : Chiara Appendino è stata condannata a un anno e 6 mesi per i fatti di piazza San Carlo, a Torino - virginiaraggi : A Torino sono apparse scritte con minacce di morte alla sindaca @c_appendino e ingiurie contro ministro… - c_appendino : Chissà cosa pensava di dimostrare chi ha imbrattato un mezzo pubblico, un auto di GTT, muri e vetrine... E per ciò… - tal_marcoxxx : RT @davidallegranti: 'Sul difficile ruolo dei sindaci, sui rischi e sulle responsabilità a cui sono esposti, forse andrebbe aperta una sana… - screzia : RT @Miti_Vigliero: Tragedia di Piazza San Carlo: 1 anno e sei mesi di carcere alla sindaca Chiara Appendino per le vittime del 3 giugno 201… -