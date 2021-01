Cate Blanchett e Kevin Hart, nuova coppia in «Borderlands» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Eli Roth, Cate Blanchett e Kevin Hart. Il cast di Borderlands, adattamento cinematografico del videogioco omonimo, sembra essere stato studiato così da poter contare su una coppia inedita, dove poli all’apparenza opposti siano guidati dalla mano di Eli Roth. Ad interpretare la parte dei protagonisti, nella pellicola scritta e diretta da Roth, saranno Cate Blanchett e Kevin Hart, premio Oscar l’una, comico l’altro. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Eli Roth, Cate Blanchett e Kevin Hart. Il cast di Borderlands, adattamento cinematografico del videogioco omonimo, sembra essere stato studiato così da poter contare su una coppia inedita, dove poli all’apparenza opposti siano guidati dalla mano di Eli Roth. Ad interpretare la parte dei protagonisti, nella pellicola scritta e diretta da Roth, saranno Cate Blanchett e Kevin Hart, premio Oscar l’una, comico l’altro.

I due attori sono stati scelti come co-protagonisti per l'adattamento cinematografico del videogioco «Borderlands», una saga fantascientifica ambientata sul pianeta Pandora, dove i segreti custoditi i ...

Fingernails: Carey Mulligan nel dramma romantico prodotto da Cate Blanchett

Carey Mulligan sarà protagonista del dramma romantico "Fingernails" prodotto da Cate Blanchett e diretto dal regista di "Apples".

