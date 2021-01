Can Yaman e Diletta Leotta, cena in gran segreto e fuga in camera: le [FOTO] (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Solo qualche giorno fa il gossip è impazzato sul web. Tra Can Yaman e Diletta Leotta sembra sia scoccata la scintilla della passione. Durante uno degli ultimi viaggi in Italia del protagonista di Daydreamer, la coppia era stata beccata nei pressi dell’hotel dove alloggiava l’attore in atteggiamenti molto intimi. E a conferma ulteriore dei rumors, … L'articolo Can Yaman e Diletta Leotta, cena in gran segreto e fuga in camera: le FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Solo qualche giorno fa il gossip è impazzato sul web. Tra Cansembra sia scoccata la scintilla della passione. Durante uno degli ultimi viaggi in Italia del protagonista di Daydreamer, la coppia era stata beccata nei pressi dell’hotel dove alloggiava l’attore in atteggiamenti molto intimi. E a conferma ulteriore dei rumors, … L'articolo Caninin: leproviene da Velvet Gossip.

Can Yaman e Diletta Leotta continuano a far sognare i fan. I due sono stati beccati nuovamente dai paparazzi. Ecco le foto.

