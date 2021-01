Buffon deferito per blasfemia in Parma-Juventus (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non è passata inosservata la bestemmia pronunciata dal portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, in occasione del match del 19 dicembre scorso Parma-Juventus. Il Procuratore Federale lo ha infatti deferito al Tribunale Federale Nazionale come reso noto dalla stessa Federcalcio:”Il giocatore è stato deferito per avere, nel corso della gara Parma-Juventus del 19/12/2020 all’80’ minuto di gioco circa, un’espressione blasfema rivolgendosi al compagno di squadra Manolo Portanova”. Buffon deferito, cosa era successo? Nel corso del match del Tardini, il portierone bianconero si è rivolto al suo compagno di squadra, Manolo Portanova, pronunciando la seguente frase: “Mi interessa che ti vedo correre e stare lì Por** ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non è passata inosservata la bestemmia pronunciata dal portiere della, Gianluigi, in occasione del match del 19 dicembre scorso. Il Procuratore Federale lo ha infattial Tribunale Federale Nazionale come reso noto dalla stessa Federcalcio:”Il giocatore è statoper avere, nel corso della garadel 19/12/2020 all’80’ minuto di gioco circa, un’espressione blasfema rivolgendosi al compagno di squadra Manolo Portanova”., cosa era successo? Nel corso del match del Tardini, il portierone bianconero si è rivolto al suo compagno di squadra, Manolo Portanova, pronunciando la seguente frase: “Mi interessa che ti vedo correre e stare lì Por** ...

Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon è stato deferito dalla Procura Federale per la bestemmia pronunciata nel corso di Parma-Juventus ...

