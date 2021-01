BMW, nel 2020 flusso di cassa superiore alle aspettative del mercato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – BMW ha annunciato che il flusso di cassa per il quarto trimestre 2020 è stato di circa 2,8 miliardi di euro (contro ??1,5 miliardi di euro nello stesso periodo 2019), portando a circa 3,4 miliardi di euro il flusso totale per il 2020 (rispetto ai ??2,6 miliardi di euro dell’anno prima), superando quindi le aspettative del mercato. BMW ha spiegato che i risultati migliori delle previsioni, nel quarto trimestre, sono da attribuire principalmente al risultato operativo positivo nel segmento automotive, alla gestione mirata delle scorte, al consumo di riserve inferiore al previsto e agli acconti più elevati ricevuti dalle concessionarie del gruppo, in particolare in Cina. A causa della ripresa più rapida in molti mercati nella seconda metà ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – BMW ha annunciato che ildiper il quarto trimestreè stato di circa 2,8 miliardi di euro (contro ??1,5 miliardi di euro nello stesso periodo 2019), portando a circa 3,4 miliardi di euro iltotale per il(rispetto ai ??2,6 miliardi di euro dell’anno prima), superando quindi ledel. BMW ha spiegato che i risultati migliori delle previsioni, nel quarto trimestre, sono da attribuire principalmente al risultato operativo positivo nel segmento automotive, alla gestione mirata delle scorte, al consumo di riserve inferiore al previsto e agli acconti più elevati ricevuti dconcessionarie del gruppo, in particolare in Cina. A causa della ripresa più rapida in molti mercati nella seconda metà ...

