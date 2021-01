Alfonso Signorini sulla concorrenza: “che volete mi faccia una Milly Carlucci? L’Isola di Ilary andrà contro il nulla” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alfonso Signorini, conduttore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare ad alcune frasi che questa mattina hanno fatto il giro del web. Il discorso in questione del presentatore è stato fatto durante una diretta di Casa Chi, l’appuntamento web in cui diversi ospiti commentano il reality in onda su Canale 5. Signorini si è soffermato sulla concorrenza che avrebbe ogni settimana: il Grande Fratello Vip infatti si è spesso scontrato con molti prodotti della Rai, tra cui The Voice Senior, le fiction, e da venerdì Il Cantante Mascherato, il fortunato programma condotto da Milly Carlucci. Queste le parole di Signorini, riportate da BubinoBlog Certamente contro di me hanno schierato chiunque. Quindi ... Leggi su trendit (Di mercoledì 27 gennaio 2021), conduttore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare ad alcune frasi che questa mattina hanno fatto il giro del web. Il discorso in questione del presentatore è stato fatto durante una diretta di Casa Chi, l’appuntamento web in cui diversi ospiti commentano il reality in onda su Canale 5.si è soffermatoche avrebbe ogni settimana: il Grande Fratello Vip infatti si è spesso scontrato con molti prodotti della Rai, tra cui The Voice Senior, le fiction, e da venerdì Il Cantante Mascherato, il fortunato programma condotto da. Queste le parole di, riportate da BubinoBlog Certamentedi me hanno schierato chiunque. Quindi ...

