Vaccino Pfizer-BionTech, spunta una nuova clausola: nessun risarcimento in caso di reazioni avverse (Di martedì 26 gennaio 2021) Emergono nuovi dettagli sulla stipula del contratto avvenuta a novembre tra la Commissione europea e Pfizer-BionTech, per la diffusione del Vaccino contro il Covid-19 in Italia. Tra questi, uno dei più discussi è una clausola che libererebbe la casa farmaceutica da ogni responsabilità in caso di reazioni avverse al Vaccino. La Pfizer-BionTech, infatti, si è mossa in maniera tale da scrollarsi di dosso qualsiasi tipo di problema. Vaccini: la Pfizer scarica le responsabilità per le reazioni avverse Nell'accordo firmato da Arcuri è specificato che la società si dichiara non responsabile per eventuali richieste di risarcimenti e indennizzi.

