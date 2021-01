Vaccini, la Svezia sospende i pagamenti a Pfizer: “Chiarezza sul numero di dosi per ogni fiala” (Di martedì 26 gennaio 2021) La Svezia ha sospeso i pagamenti a Pfizer per il vaccino anti-Covid. Lo hanno reso noto i media svedesi, spiegando che Stoccolma chiede un chiarimento sul numero di dosi fatturato. La casa farmaceutica americana ha addebitato sei dosi per fiala, ottenibili mediante particolari aghi, mentre in origine si pensava che da ogni fiala ne potessero essere estratte solo cinque. “È inaccettabile. Se un Paese ha la possibilità di ricevere solo cinque dosi, ha ricevuto meno dosi allo stesso prezzo”, ha affermato il coordinatore svedese per i Vaccini Richard Bergström al giornale Dagens Nyheter. La Svezia ora chiede che Ue e Pfizer raggiungano un accordo su quante ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021) Laha sospeso iper il vaccino anti-Covid. Lo hanno reso noto i media svedesi, spiegando che Stoccolma chiede un chiarimento suldifatturato. La casa farmaceutica americana ha addebitato seiper, ottenibili mediante particolari aghi, mentre in origine si pensava che dane potessero essere estratte solo cinque. “È inaccettabile. Se un Paese ha la possibilità di ricevere solo cinque, ha ricevuto menoallo stesso prezzo”, ha affermato il coordinatore svedese per iRichard Bergström al giornale Dagens Nyheter. Laora chiede che Ue eraggiungano un accordo su quante ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Svezia sospende i pagamenti dei vaccini alla Pfizer #svezia - Agenzia_Ansa : Vaccini, la #Svezia sospende i pagamenti a #Pfizer La decisione legata al numero di dosi per ogni fiala #ANSA - HuffPostItalia : 'E io non pago'. La Svezia ferma i pagamenti a Pfizer per i vaccini - IoSonoIlNoce : RT @Agenzia_Ansa: Covid, Cei: 'Vaccinarsi è responsabilità anche verso gli altri' A giugno prevista la procedura di approvazione del vaccin… - leftioni : RT @Agenzia_Ansa: Covid, Cei: 'Vaccinarsi è responsabilità anche verso gli altri' A giugno prevista la procedura di approvazione del vaccin… -