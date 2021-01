Vaccini Covid | mercoledì si chiude il bando per i primi gazebo a forma di primula Trenta giorni per realizzarli in tutte le Regioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Sialle 10 del 27 gennaio ilper la realizzazione delle prime “primule“, i padiglioni in cui verranno somministrati iantiquando la campagna di immunizzazione si allargherà ale fasce di popolazione. La gara bandita dal commissario straordinario Domenico Arcuri per la realizzazione, posa in opera e manutenzione delle strutture temporanee è durata solo sette. Vale fino a 8,59 milioni di euro e riguarda almeno 21 padiglioni, dunque uno per capoluogo di Regione o Provincia autonoma. Ma il numero definitivo “è in fase di stima” perché dipende anche da “intese con le amministrazioni e istituzioni coinvolte” e potrà arrivare a 1.200. In quel caso chiaramente il costo – circa 400mila euro per ogni struttura – aumenterebbe di conseguenza. Le primule ...