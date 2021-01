USA, mercato immobiliare in aumento – report FHFA novembre (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Accelerano i prezzi dell’immobiliare statunitense nel mese di novembre. L’indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dell’1% a livello mensile dopo il +1,5% del mese precedente. Su base annua l’indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito dell’11% in accelerazione rispetto al +10,3% del mese precedente. (Foto: Gerd Altmann / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Accelerano i prezzi dell’statunitense nel mese di. L’indiceelaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dell’1% a livello mensile dopo il +1,5% del mese precedente. Su base annua l’indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito dell’11% in accelerazione rispetto al +10,3% del mese precedente. (Foto: Gerd Altmann / Pixabay)

ManlioDS : Oggi il mantra di TV e giornali è 'il #M5S contrastava il mercato dei senatori e ora lo usa'. Niente di più falso.… - MKT_INS : Partenza poco sopra la parità a Wall Street, tra i dubbi sulle difficoltà per l’approvazione del nuovo pacchetto di… - sergiopassariel : Il lancio di un nuovo portale ci offre l'occasione per fare il punto sul ruolo chiave del #bio nel #madeinitaly e i… - ImpresedelSud : Il lancio di un nuovo portale ci offre l'occasione per fare il punto sul ruolo chiave del #bio nel #madeinitaly e i… - riodevale : Questo pare sia il concept del #BlackBerry 2021 (trovato su internet). OnwardMobility è una società con sede in Tex… -

Ultime Notizie dalla rete : USA mercato USA, mercato immobiliare in aumento - report FHFA novembre Il Messaggero Nuova Kawasaki KLR 650 Adventure 2021. Per gli USA

Ritorna la Kawasaki KLR 650. E' stata presentata negli USA in tre allestimenti, conserva la ruota anteriore da 21 pollici e il motore è stato aggiornato con una nuova iniezione. Novità anche per estet ...

Usa, immobiliare: prezzi Case-Shiller in accelerazione a novembre

L’indice dei prezzi immobiliari S&P CoreLogic Case-Shiller, basato sull’andamento del mercato nelle 20 maggiori città americane, ha mostrato un incremento dei valori del 9,1% anno su anno a novembre, ...

Ritorna la Kawasaki KLR 650. E' stata presentata negli USA in tre allestimenti, conserva la ruota anteriore da 21 pollici e il motore è stato aggiornato con una nuova iniezione. Novità anche per estet ...L’indice dei prezzi immobiliari S&P CoreLogic Case-Shiller, basato sull’andamento del mercato nelle 20 maggiori città americane, ha mostrato un incremento dei valori del 9,1% anno su anno a novembre, ...