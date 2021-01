Traffico Roma del 26-01-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare aumentano gli spostamenti tra la Pontina è la diramazioneSud Per quanto riguarda la carreggiata esterna lungo il percorso internotra Nomentana e Prenestina per chi percorre il tratto Urbano dellaTeramo in uscita dalla città non si escludono invece rallentamenti per la circolazione intensa tra Tor Cervara è su via del Foro Italico si rallenta tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla tangenziale est consueti spostamenti tra via dei Monti Tiburtini e lo svincolo per La A24 in direzione di viale Castrense sempre prudenza per le difficoltà causate dai lavori in corso sulla viadotto della Magliana all’altezza di via del Cappellaccio e su tutti e due i sensi di marcia per la causa ...