Tennis: Andy Murray nell’entry list del Challenger di Biella 2 a metà febbraio (Di martedì 26 gennaio 2021) Neanche il Covid-19, che ha impedito ad Andy Murray di partecipare da wild card agli Australian Open 2021, ferma la voglia di giocare dello scozzese. Pochi minuti fa, come riporta il telecronista di SuperTennis Luca Fiorino, è stato svelato tramite l’entry list che ci sarà anche lui tra i protagonisti del Challenger di Biella 2, in scena dal 15 febbraio. Un onore non da poco, quello del torneo piemontese: sebbene oggi numero 123 del mondo, Murray è stato numero 1, ha vinto tre Slam, 14 Masters 1000, 2 ori olimpici, più in generale 46 tornei e raggiunto la finale in altri otto appuntamenti nei quattro tornei maggiori. Nonostante i tanti problemi all’anca, il nativo di Glasgow non ha firmato in alcun modo la resa e cerca anche dall’Italia la forma ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) Neanche il Covid-19, che ha impedito addi partecipare da wild card agli Australian Open 2021, ferma la voglia di giocare dello scozzese. Pochi minuti fa, come riporta il telecronista di SuperLuca Fiorino, è stato svelato tramite l’entryche ci sarà anche lui tra i protagonisti deldi2, in scena dal 15. Un onore non da poco, quello del torneo piemontese: sebbene oggi numero 123 del mondo,è stato numero 1, ha vinto tre Slam, 14 Masters 1000, 2 ori olimpici, più in generale 46 tornei e raggiunto la finale in altri otto appuntamenti nei quattro tornei maggiori. Nonostante i tanti problemi all’anca, il nativo di Glasgow non ha firmato in alcun modo la resa e cerca anche dall’Italia la forma ...

OA_Sport : Andy Murray tornerà a giocare, a Biella, un challenger in Italia per la prima volta dal 2005 - sportface2016 : #Tennis Andy #Murray figura nell'entry list del #Challenger di #Biella - Fprime86 : RT @SkySport: Australian Open, Andy Murray non ci sarà: 'Sono devastato' - IannacciStefano : RT @SkySport: Australian Open, Andy Murray non ci sarà: 'Sono devastato' - SkySport : Australian Open, Andy Murray non ci sarà: 'Sono devastato' -