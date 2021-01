Rosalinda in crisi dopo l’incontro con il fidanzato, Zorzi e Stefania decisi ad abbandonare (Di martedì 26 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5 ha avuto il tanto atteso confronto con il fidanzato Giuliano e dopo la puntata si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Nel frattempo, Tommaso Zorzi e Stefania meditano di andare via l’8 febbraio. Un dopo puntata molto movimentato insomma. Rosalinda in crisi dopo l’incontro con il fidanzato Rosalinda Cannavò al GF Vip 5 ha finalmente incontrato il fidanzato Giuliano. Da giorni, ormai, la 28enne non faceva che parlare del rapporto con il fidanzato e del fatto che lei si sente cambiata e non vuole più accettare il tipo di legame che va avanti da 10 anni con il ragazzo, un rapporto fatto di alti e bassi e senza ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 26 gennaio 2021)Cannavò al Grande Fratello Vip 5 ha avuto il tanto atteso confronto con ilGiuliano ela puntata si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Nel frattempo, Tommasomeditano di andare via l’8 febbraio. Unpuntata molto movimentato insomma.incon ilCannavò al GF Vip 5 ha finalmente incontrato ilGiuliano. Da giorni, ormai, la 28enne non faceva che parlare del rapporto con ile del fatto che lei si sente cambiata e non vuole più accettare il tipo di legame che va avanti da 10 anni con il ragazzo, un rapporto fatto di alti e bassi e senza ...

