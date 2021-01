Per salvare la democrazia c’è bisogno di una visione di lungo periodo (Di martedì 26 gennaio 2021) A valle della crisi finanziaria della fine degli anni 2000 le aziende si sono accorte che era necessario introdurre nei sistemi incentivanti del personale dei meccanismi in grado di spalmare i bonus dei manager su più annualità, ancorandoli ai risultati di più esercizi e non solo alle performance di un singolo bilancio. L’obiettivo chiarissimo era quello di disincentivare comportamenti tra l’opportunistico e il predatorio attraverso i quali gli amministratori delegati e i massimi dirigenti avrebbero potuto pompare i risultati di un anno a scapito della sostenibilità dei risultati degli anni successivi, secondo la logica del “prendi i soldi e scappa” che li avrebbe visti in altre posizioni, in aziende o addirittura ritirati dal mercato del lavoro, quando i risultati di tale comportamento fossero infine emersi. Allo stesso modo, per anni, nella gestione patrimoniale ogni impegno di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 26 gennaio 2021) A valle della crisi finanziaria della fine degli anni 2000 le aziende si sono accorte che era necessario introdurre nei sistemi incentivanti del personale dei meccanismi in grado di spalmare i bonus dei manager su più annualità, ancorandoli ai risultati di più esercizi e non solo alle performance di un singolo bilancio. L’obiettivo chiarissimo era quello di disincentivare comportamenti tra l’opportunistico e il predatorio attraverso i quali gli amministratori delegati e i massimi dirigenti avrebbero potuto pompare i risultati di un anno a scapito della sostenibilità dei risultati degli anni successivi, secondo la logica del “prendi i soldi e scappa” che li avrebbe visti in altre posizioni, in aziende o addirittura ritirati dal mercato del lavoro, quando i risultati di tale comportamento fossero infine emersi. Allo stesso modo, per anni, nella gestione patrimoniale ogni impegno di ...

AleAntinelli : 24 ore di tempo per evitare la vergogna. 24 ore per spedire al #Cio un decreto che rimetta in piedi l’autonomia del… - matteosalvinimi : Oggi altro processo, stavolta a Torino. Ne ho approfittato per incontrare commercianti, imprenditori, baristi e ris… - NicolaPorro : Solo il #voto può porre fine alle restrizioni più assurde volute dal governo: c’è un pezzo d’Italia che non muore d… - MaurizioTorchi2 : RT @adolfo_urso: Il decreto sul #Coni per salvare la bandiera dell’Italia è l’emblema del disastro #M5s. #Olimpiadi dell’incompetenza - Mariann46409026 : RT @AzzurraBarbuto: Di Maio ripete: “O con Conte o al voto”. Come se non lo conoscessimo ormai Gigino, che per salvare la poltrona è capace… -

Ultime Notizie dalla rete : Per salvare Arnie sentinella per salvare le api Ue - Mondo Agricolo Agenzia ANSA Investito a Scafati, autista dei bus Circumvesuviana lo soccorre e gli salva la vita

Intorno alle 19 di ieri un autista dell’Eav, mentre attendeva la partenza delle 20 da Scafati per Napoli è stato testimone di un investimento ai danni di ...

L’acquisizione di ARM più complessa del previsto per Nvidia

Tutta in salita la strada per l'acquisizione di ARM da parte di Nvidia. Non basta il mega "assegno" da 40 miliardi di dollari ma bisognerà superare ostacoli normativi in materia antitrust e sicurezza.

Intorno alle 19 di ieri un autista dell’Eav, mentre attendeva la partenza delle 20 da Scafati per Napoli è stato testimone di un investimento ai danni di ...Tutta in salita la strada per l'acquisizione di ARM da parte di Nvidia. Non basta il mega "assegno" da 40 miliardi di dollari ma bisognerà superare ostacoli normativi in materia antitrust e sicurezza.