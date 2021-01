Michael Peterson | colpevole o innocente | un caso aperto

Leggi su ck12

(Di martedì 26 gennaio 2021) La vicenda giudiziaria di a quasi 20 anni dal delitto della moglie. (screenshot video)Quello di, un romanziere americano condannato nel 2003 per aver ucciso la sua seconda moglie, Kathleen, il 9 dicembre 2001, è unche fa ancora discutere. Dopo otto anni,ha ottenuto un nuovo processo poiché uno dei testimoni dell’accusa avrebbe fatto dichiarazioni fuorvianti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terry Porter, delitti a circuito chiuso: il drammaticoIldiè oggetto della miniserie documentaria The Staircase, che ha iniziato le riprese subito dopo il suo arresto nel 2001 e ha seguito gli eventi fino alla sua richiesta di ricorrere alla Alford Plea. Per l’ex militare, ...