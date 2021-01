"Ma è uno scherzo?". Signorini comunica la data della finale del GF Vip, lo sconcerto dei concorrenti. Fuga di massa? (Di martedì 26 gennaio 2021) "Il Grande Fratello Vip finirà il 1 marzo". Alfonso Signorini annuncia la finale di un reality speciale. Unico. Con quasi 50 puntate all'attivo. Poi i vipponi usciranno dalla casa e, dopo 6 mesi, torneranno alla vira di tutti i giorni. Tommaso Zorzi è incredulo: "Ma è uno scherzo?". Stefania Orlando è spiazzata: "Speravo un po' prima", visto che si parlava del 20 febbraio. Entrambi i concorrenti, provati dalla stanchezza fisica e psicologica e dall'incertezza sulla data della finale, stavano meditando l'addio anticipato. L'annuncio arrivato nel corso della serata durante la diretta ha contribuito a far loro cambiare idea. Tra l'altro, questo GF Vip rimarrà nella storia con un record di share del 20%. Ora i vipponi sono più sereni perché alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) "Il Grande Fratello Vip finirà il 1 marzo". Alfonsoannuncia ladi un reality speciale. Unico. Con quasi 50 puntate all'attivo. Poi i vipponi usciranno dalla casa e, dopo 6 mesi, torneranno alla vira di tutti i giorni. Tommaso Zorzi è incredulo: "Ma è uno?". Stefania Orlando è spiazzata: "Speravo un po' prima", visto che si parlava del 20 febbraio. Entrambi i, provati dalla stanchezza fisica e psicologica e dall'incertezza sulla, stavano meditando l'addio anticipato. L'annuncio arrivato nel corsoserata durante la diretta ha contribuito a far loro cambiare idea. Tra l'altro, questo GF Vip rimarrà nella storia con un record di share del 20%. Ora i vipponi sono più sereni perché alla ...

