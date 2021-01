Lazio, Luis Alberto tenta il recupero per la doppia sfida con l’Atalanta (Di martedì 26 gennaio 2021) Luis Alberto vorrebbe bruciare le tappe e tornare in campo per la doppia sfida della Lazio contro l’Atalanta Luis Alberto prova il recupero. Lo spagnolo si è sottoposto all’appendicectomia nei giorni scorsi e ieri si è rivisto sul campo di Formello per una corsetta e qualche affondo. Sta cercando di bruciare i tempi e accelerare il recupero in vista del doppio confronto della Lazio a Bergamo, contro l’Atalanta. I segnali sono positivi e Inzaghi spera di riaverlo almeno per la gara di campionato di domenica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021)vorrebbe bruciare le tappe e tornare in campo per ladellacontroprova il. Lo spagnolo si è sottoposto all’appendicectomia nei giorni scorsi e ieri si è rivisto sul campo di Formello per una corsetta e qualche affondo. Sta cercando di bruciare i tempi e accelerare ilin vista del doppio confronto dellaa Bergamo, contro. I segnali sono positivi e Inzaghi spera di riaverlo almeno per la gara di campionato di domenica. Leggi su Calcionews24.com

