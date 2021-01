“Kobe uno di noi” | a Reggio Emilia una piazza per il campione

Leggi su dire

(Di martedì 26 gennaio 2021) REGGIO EMILIA – Il suo nome è nella leggenda, ma a Reggio Emilia, dove ha trascorso parte dell’infanzia, “resta sempre uno di noi“. E ora nella città emiliana del Tricolore sorge una nuova piazza (tra le prime in Italia) a ricordare Kobe Bryant, scomparso con la figlia Gianna nell’incidente aereo avvenuto il 26 gennaio di un anno fa. Lo spazio si trova nel tratto conclusivo di via Guasco, di fronte al palazzetto dello sport, dove la futura stella dell’Nba mosse i suoi primi passi agonistici, militando tra il 1990 e il 1991 nella squadra giovanile della Pallacanestro reggiana. Durante l’inaugurazione della piazza, avvenuta questa mattina, il sindaco Luca Vecchi ricorda: “Kobe Bryant ha vissuto a qui quando il padre Joe era un punto di riferimento della nostra squadra di basket, ma ha sempre mantenuto nella nostra città una relazione, un legame con tante amicizie, anche durante la sua grande e straordinaria carriera. Questa piazza è un segno di riconoscenza per tale legame storico”.