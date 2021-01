Inter-Milan, Pioli: “Dispiace per l’eliminazione” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Stefano Pioli nel post partita di Inter-Milan, match dei quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021 L’allenatore del Milan Stefano Pioli, al termine del match perso per 2 a 1 contro l’Inter, e valevole per i quarti di finale della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Rai Sport. “Dispiace essere usciti perché è una competizione alla quale tenevamo. La gara ci ha detto che possiamo tenere testa a una squadra molto forte, certo essere rimasti in dieci ci ha complicato la situazione. L’episodio tra Ibra e Lukaku? Ha influito perché la prima ammonizione poi ha portato all’espulsione. Sono adulti e vaccinati, si sono detti delle cose in campo e può capitare. Bisogna pensare alla prossima partita”. Cosa non ha ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Stefanonel post partita di, match dei quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021 L’allenatore delStefano, al termine del match perso per 2 a 1 contro l’, e valevole per i quarti di finale della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Rai Sport. “essere usciti perché è una competizione alla quale tenevamo. La gara ci ha detto che possiamo tenere testa a una squadra molto forte, certo essere rimasti in dieci ci ha complicato la situazione. L’episodio tra Ibra e Lukaku? Ha influito perché la prima ammonizione poi ha portato all’espulsione. Sono adulti e vaccinati, si sono detti delle cose in campo e può capitare. Bisogna pensare alla prossima partita”. Cosa non ha ...

